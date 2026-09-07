В CONTROL Resonant нельзя будет открыть все способности за одно прохождение

CONTROL Resonant станет полноценной экшен-RPG с глубокой настройкой боевого стиля, однако разработчики Remedy не позволят открыть все доступные возможности за одно прохождение.

Старший дизайнер уровней Архи Макконен рассказал, что игроки смогут комбинировать различные формы Аберрантов, паранормальные боевые способности, дерево талантов и артефакты. Благодаря этому можно создавать разные билды и подстраивать Джесси под собственный стиль игры.

При этом большинство элементов системы разрешается свободно менять. Артефакты можно переключать в любое время, а очки способностей — перераспределять. Перед важными решениями игрок также сможет опробовать способности и формы, чтобы понять, насколько они подходят выбранному стилю игры.

Однако получить абсолютно всё за один заход не получится. Для этого Remedy предусмотрела режим New Game Plus, который откроет дополнительные варианты развития персонажа. Разработчики хотят заставить игроков обдумывать выбор во время первого прохождения, а затем возвращаться к игре ради других комбинаций и возможностей.

Новые боевые способности будут связаны и с боссами-Резонантами. Каждый такой противник открывает для игрока новые возможности, которые затем можно использовать для дальнейшей настройки боевого стиля.

При этом Remedy пока не раскрывает точное количество способностей и форм Аберрантов, предпочитая оставить часть сюрпризов непосредственно для релиза.

CONTROL Resonant выйдет 24 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.