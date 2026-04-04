В Control Resonant враги стали более агрессивными и сложными

Компания Remedy Entertainment раскрыла новые подробности о Control Resonant, подчеркнув важные изменения в поведении врагов в этом сиквеле. Действие игры разворачивается спустя семь лет после первой части, и мир стал значительно более нестабильным, что напрямую отражается на угрозах, с которыми сталкивается игрок.

После краха Манхэттена и появления только Дилана Фейдена, способного сдерживать паранормальные явления, две основные известные фракции, Шумы и Плесень, претерпели значительную эволюцию. По словам команды разработчиков, эти враги больше не являются простыми вариациями и теперь демонстрируют более сложное поведение с гораздо более выраженными различиями между ними.

По словам разработчиков, каждая фракция имеет свою собственную индивидуальность, как в плане влияния на окружающую среду, так и в визуальном стиле и боевой механике. Идея заключалась в том, чтобы сделать эти группы более самобытными и стратегическими, требуя от игрока постоянной адаптации к своим действиям во время столкновений.

Креативный директор Микаэль Касуринен сказал:

Шумы и Плесень — это фракции, которые мы обнаружили в первой игре. Разные паранормальные силы, одинаково опасные. Конечно, у них разные особенности, а также разное влияние на мир, разный внешний вид и так далее.

Это изменение также напрямую влияет на игровой процесс. У врагов теперь более чётко определённые боевые роли, с различными типами и вариациями, которые работают вместе, чтобы оказывать давление на игрока. Цель ясна: стимулировать использование правильных навыков в идеальный момент, повышая уровень сложности более динамичным способом.

Ведущий дизайнер игрового процесса Сергей Мохов добавил

В Resonant, я думаю, мы сделали следующий шаг. У врагов очень чётко выраженные боевые роли. Они бывают разных форм и размеров. И Шипение, и Плесень значительно эволюционировали как угрозы. И они действительно умеют заставлять игрока использовать правильные инструменты в нужное время.

Ещё один интересный момент заключается в том, что эти сущности, похоже, находятся под влиянием окружающего мира, что делает их более жестокими, агрессивными и непредсказуемыми. Такое поведение добавляет дополнительный слой напряжения в бой и усиливает хаотичную атмосферу нового мира.

Помимо Шумов и Плесени, игрокам также придётся сражаться с так называемыми Резонантами, ещё более могущественными существами. После победы над ними можно будет вернуться в Пропасть, метафизическое пространство, связанное с разумом Дилана, чтобы трансформировать их в новые способности.

Подробности о Control Resonant:

Самая большая команда разработчиков в истории Remedy, более глубокая RPG-система, больше типов оружия и больше навыков;

Боевая система стала более открытой и вертикальной, в отличие от закрытых локаций первой игры;

Механика изменения гравитации отличает игровой процесс;

Аберрант может переключаться между множеством различных форм по мере прохождения игры;

Вы можете выбрать желаемую форму в начале игры;

Шумы и Плесень эволюционировали в более сложные и разнообразные угрозы;

Мир стал намного более открытым, хотя и не полностью открытым;

Крюк для лазания, позволяющий прикрепляться к зданиям и другим выгодным позициям;

Подтверждено наличие нескольких слотов для сохранения игры.

Control Resonant выйдет позже в этом году для ПК, PS5 и Xbox Series S|X.