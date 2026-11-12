ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.4 481 оценка

В начале декабря Control: Resonant получит обновление с фоторежимом

monk70 monk70

Студия Remedy Entertainment пожинает плоды своего труда: игра Control: Resonant стала одним из победителей премии Golden Joystick Awards, однако разработчики не собираются почивать на лаврах.

Несколько недель назад стало известно о планах по поддержке игры после ее релиза. Разработчики решили не ограничиваться лишь исправлением ошибок и анонсировали ряд обновлений. Одним из них должен был стать фоторежим, выпуск которого планировался на этот месяц. Тем не менее, этого не произойдёт: студия решила выпустить его одновременно с другими запланированными нововведениями и исправлениями — теперь появление фоторежима ожидается в декабре.

В декабре в игре CONTROL появится фоторежим. Мы переносим выход фоторежима на следующий месяц. Он станет доступен в начале декабря — одновременно с рядом других обновлений и нововведений в игре. Нам требуется ещё немного времени. Спасибо за ваше терпение!
Обновления 7
5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
WerGC

я уже забыл об этой нудной игре