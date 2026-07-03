В поисках Джесси: Remedy раскрыла новые подробности Control Resonant

Студия Remedy Entertainment опубликовала свежие подробности паранормального экшена Control Resonant. Авторы поделились ключевыми подробностями игры и подтвердили дату релиза: проект выйдет 24 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, а позже заглянет и на Mac. Разработчики отмечают, что игра станет отличной точкой входа для новичков, но при этом приготовила массу сюрпризов для старых фанатов.

На этот раз играть предстоит за Дилана Фейдена. При этом его сестра Джесси, главная героиня оригинальной Control, никуда не исчезнет и сохранит важнейшую роль в сюжете. После крупнейшего прорыва карантина в истории Федерального Бюро Контроля Дилан покидает стены Старейшего Дома и отправляется на поиски пропавшей сестры.

Масштаб угрозы вышел далеко за пределы штаб-квартиры Бюро. Игрокам предстоит столкнуться с первым в истории полномасштабным Альтернативным Мировым Событием (AWE) прямо на улицах Нью-Йорка. Опасные сущности, включая Иссыхающих (Hiss) и Плесень (Mold), вырвались на свободу и начали стремительно поглощать Манхэттен.

К уже знакомой левитации добавятся новые навыки перемещения, такие как Shift и Reach, а древо талантов Дилана станет гораздо шире. Кроме того, за победу над боссами Резонанса игра предложит несколько вариантов ценных наград, но забрать разрешат только одну за прохождение. Это заставит игроков экспериментировать при повторных запусках.

После завершения основной сюжетной линии и просмотра титров игра не закончится. Игроки смогут продолжить свободно исследовать улицы Нью-Йорка, выполнять побочные задания и проходить уникальные «мировые квесты».

Популярный аркадный автомат возвращается. Игроков снова ждут боевые арены с волнами противников, но теперь в игру добавят глобальные онлайн-таблицы лидеров для соревнований с другими пользователями.