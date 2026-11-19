Новый генеральный директор Remedy Entertainment Жан-Шарль Годешон в интервью журналисту Стивену Тотило поделился подробностями коммерческого успеха экшена Control Resonant. Психоделический боевик, действие которого разворачивается в искаженном аномалиями Нью-Йорке, стал самой быстропродаваемой игрой в истории финской студии.
По словам руководителя, проект преодолел отметку в 1 миллион проданных копий в «цифре» и рознице всего за первые три недели с момента релиза. К началу ноября количество добавлений игры в списки желаемого превысило 2,4 миллиона пользователей, что обеспечило новинке мощную базу для долгосрочных продаж.
В то время как производственные бюджеты современных издательств регулярно превышают девятизначные суммы вроде $100–200 миллионов, Remedy удалось удержать разработку Control Resonant в рамках запланированных €50–55 миллионов:
Мы подошли к расходам максимально строго и практически не вышли за рамки ориентира. Для индустрии это впечатляющий результат. Я считаю, что мы получили игру настоящего класса AAA при бюджете уровня AA.
Успеху продаж способствовала и ценовая политика студии: Remedy намеренно установила ценник на $10 ниже принятого сегодня в индустрии стандарта в $70.
Жан-Шарль Годешон занял пост главы компании в марте 2026 года, сменив Теро Вирталу, ушедшего в отставку на фоне неудачного релиза кооперативного спин-оффа FBC: Firebreak. Новый CEO подчеркнул, что студия извлекла жесткие уроки из прошлых ошибок и сейчас чувствует себя крайне уверенно. По его словам, стратегия параллельной разработки нескольких независимых проектов дает Remedy стабильность и свободу создавать штучные авторские произведения, не пытаясь подстраиваться под шаблонный и «безопасный мейнстрим».
Такой же успех как у Alan Woke 2
Рад за разрабов. Надеюсь они больше не будут пускаться в идиотские эксперименты с мультиплеером, а будут делать то, что у них хорошо получается.
Игра овно на 0 из 0,надеюсь они больше ничего не выпустят.
Игра оч понравилась. Не 10/10 конечно, но хороша. Надеюсь они выпустят еще много всего
Игра овно на 0 из 0,надеюсь они больше ничего не выпустят.