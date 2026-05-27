В тени гиганта: глава Remedy объяснил, почему абсолютно не боится выпускать Control Resonant в один год с GTA VI

Выход Grand Theft Auto VI - это событие, которое заставляет содрогаться всю игровую индустрию. Многие издатели предпочитают переносить свои релизы подальше от окна выхода блокбастера от Rockstar, чтобы не остаться незамеченными. Однако финская студия Remedy Entertainment бежать с поля боя не собирается.



Новый генеральный директор Remedy Жан-Шарль Годшон в интервью изданию The Game Business заявил, что потенциальное столкновение грядущего экшена Control Resonant с GTA VI его совершенно не пугает. Более того, он видит в этом огромные плюсы для всей индустрии.

Почему Remedy уверена в своих силах:

Эффект «прилив поднимает все лодки»: Годшон считает, что масштабный релиз Rockstar привлечет к игровой индустрии беспрецедентное внимание. «Будем надеяться, что GTA поможет продавать консоли и поднимет планку для всех игроков», - отметил глава студии. Больше проданных систем — больше потенциальных покупателей для других игр.

Игра вдолгую: Для Remedy продажи в первые дни релиза не являются решающим фактором. Руководитель подчеркнул, что сейчас индустрия предлагает массу способов поддерживать интерес к проекту годами. Студия делает ставку на долгосрочный успех, как это уже было с прошлыми играми Remedy.

Голос сквозь шум: Разработчики уверены в уникальности своего продукта. Control Resonant предложит игрокам фирменный загадочный стиль, глубокий сюжет и уникальный геймплей. «Вы можете ожидать от нас качества. Наш голос будет услышан сквозь шум», - пообещал Годшон.

Пока другие студии спешно корректируют свои планы, Remedy готовится заявить о себе максимально громко. Ведь качественный научно-фантастический триллер всегда найдет свою преданную аудиторию, даже если рядом гремит криминальная драма в Вайс-Сити.