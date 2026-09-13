ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.4 218 оценок

Ведущие актеры CONTROL Resonant обсудили эволюцию и психологическое развитие своих персонажей

Gruz_ Gruz_

Студия Remedy Entertainment поделилась заключительным выпуском дневников разработки экшена CONTROL Resonant, сфокусированным на эволюции действующих лиц вселенной. В опубликованном ролике ключевые актеры франшизы — Кортни Хоуп (Джесси Фейден), Шон Дурри (Дилан Фейден), Мэттью Порретта (доктор Каспер Дарлинг) и Антония Бернат (Эмили Поуп) — подробно обсудили психологические изменения своих героев, а также объяснили, как новые персонажи повлияют на развитие сюжета.

Основной темой эпизода стало расширение повествовательного фундамента оригинальной Control. Исполнители главных ролей раскрыли внутренние мотивы персонажей в сиквеле и показали изнутри процесс съемок на площадке захвата движений (motion capture). По словам авторов, видеодневник наглядно демонстрирует, как финская студия масштабирует узнаваемые элементы франшизы и продвигает общую вселенную Remedy вперед.

Релиз CONTROL Resonant состоится 24 сентября 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Трейлеры 15
3
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Destroited
Ведущие актеры CONTROL Resonant обсудили эволюцию

у вас в слове деградация 8 ошибок

5
Serj77777

Знаем мы эту эволюцию: Джесси — в мужика, а Дилана — в скулящую бабу. Сейчас эволюция персонажей происходит по одной схеме.)

4
Ahnx

В топку.

1
askazanov

О, пошёл пиар

1
Кейт Фостер

Дарлинг реально вернётся?