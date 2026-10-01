Выход обновления 1.4 для Control Resonant запланирован на этот четверг

Студия Remedy Entertainment планирует выпустить обновление 1.4 для Control Resonant в этот четверг; патч привнесёт ряд улучшений, повышающих удобство игры, а также исправления различных ошибок.
Директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха сообщил о сроках выхода в социальных сетях:
Мы планируем выпустить обновление 1.4 для Control Resonant в четверг. Вас ждут приятные улучшения игрового процесса и исправления множества ошибок — как тех, с которыми вы, к счастью, не столкнулись, так и тех, что могли встретиться вам в игре. Полный список изменений будет опубликован завтра.
Разработчик пока не предоставил полный перечень изменений, вошедших в обновление 1.4 для Control Resonant. По словам Пухи, подробное описание патча появится завтра; оно позволит игрокам детально ознакомиться со всеми исправлениями и улучшениями.
Релиз Control Resonant состоялся 24 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Игра вроде интересная но какой же стремный тут гг, перед всеми унижается, оправдывается
Очередной ранний доступ вместо полноценного релиза.
пока другие после выхода игры выпускают обновление 1.00004, Remedy сразу ибошит 1.4 !!!