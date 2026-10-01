Выход обновления 1.4 для Control Resonant запланирован на этот четверг

Студия Remedy Entertainment планирует выпустить обновление 1.4 для Control Resonant в этот четверг; патч привнесёт ряд улучшений, повышающих удобство игры, а также исправления различных ошибок.

Директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха сообщил о сроках выхода в социальных сетях:

Мы планируем выпустить обновление 1.4 для Control Resonant в четверг. Вас ждут приятные улучшения игрового процесса и исправления множества ошибок — как тех, с которыми вы, к счастью, не столкнулись, так и тех, что могли встретиться вам в игре. Полный список изменений будет опубликован завтра.

Разработчик пока не предоставил полный перечень изменений, вошедших в обновление 1.4 для Control Resonant. По словам Пухи, подробное описание патча появится завтра; оно позволит игрокам детально ознакомиться со всеми исправлениями и улучшениями.

Релиз Control Resonant состоялся 24 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.