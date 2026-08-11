Выручка Remedy упала на 40 %, но Control Resonant уже собрала более 1,5 млн добавлений в списки желаний

Remedy Entertainment отчитала о заметном снижении финансовых показателей во втором квартале 2026 года, однако одновременно сообщила о высоком интересе к своей главной ближайшей игре — Control Resonant

За апрель–июнь компания получила 10,2 млн евро выручки — на 40 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 16,9 млн евро. По итогам первого полугодия выручка Remedy составила 23,3 млн евро, сократившись на 23,1 % год к году. При этом EBITDA осталась положительной на уровне 0,5 млн евро, а операционный денежный поток вырос до 7,6 млн евро.

В Remedy объясняют падение прежде всего высокой базой прошлого года. Во втором квартале 2025-го существенную роль сыграл запуск FBC: Firebreak, а первоначальные начисления по подписочным сервисам дополнительно увеличили финансовый результат того периода.

При этом у финской студии есть причины смотреть в будущее с оптимизмом. CONTROL Resonant, которая выйдет 24 сентября, уже собрала более 1,5 млн добавлений в списки желаний на всех платформах. В компании также отмечают положительную реакцию на игру, несмотря на заметное изменение боевой системы по сравнению с оригинальной Control. В сиквеле значительно больше внимания уделено рукопашным атакам и более динамичным столкновениям.

Продолжают приносить результаты и предыдущие проекты Remedy. Оригинальная Control во втором квартале вновь демонстрировала рост продаж на фоне повышенного внимания к серии, а Alan Wake 2 преодолела отметку в 3 млн проданных копий.

Впрочем, подготовка CONTROL Resonant уже заметно влияет на расходы студии. Remedy увеличила маркетинговые вложения в игру, а прочие операционные расходы во втором квартале выросли на 1,7 млн евро. Компания также сообщила, что CONTROL Resonant вошла в число трёх самых предзаказываемых игр в США, Германии и Бразилии на PlayStation во время рекламной кампании.

Помимо сиквела Control, Remedy продолжает работать над ремейком Max Payne 1&2 для Rockstar Games. Ещё один пока безымянный проект перешёл в стадию подготовки к производству.

Несмотря на финансовое падение, Remedy не стала менять прогноз на 2026 год и по-прежнему ожидает роста выручки и EBITDA по сравнению с прошлым годом. Судя по всему, главный экзамен для студии состоится уже осенью: именно релиз CONTROL Resonant должен показать, насколько успешно Remedy удалось превратить высокий предварительный интерес игроков в реальные продажи.