Выручка Remedy увеличилась более чем втрое благодаря рекордному старту Control Resonant

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026 года. Этот отчетный период стал знаковым для компании благодаря релизу Control Resonant, который состоялся 24 сентября и продемонстрировал феноменальные результаты.

На фоне успешного релиза квартальная выручка Remedy взлетела на 226%, составив 39,6 миллиона евро. В общей сложности за первые девять месяцев 2026 года (с января по сентябрь) компания заработала 62,9 миллиона евро, что на 48,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Главным драйвером роста стал коммерческий успех новинки: Control Resonant разошлась тиражом более одного миллиона копий всего за три недели. Игра официально признана самым быстрораспродаваемым проектом в истории студии. При этом текущие результаты учитывают только цифровые продажи, так как дисковые издания вышли 15 октября и попадут в следующий отчет.

Генеральный директор Remedy Жан-Шарль Годешон назвал этот релиз «определяющей вехой для компании». В будущем студия планирует развивать франшизы CONTROL и Alan Wake, полностью перейдя на самоиздание. Руководство подчеркнуло свое стремление закрепить за Remedy статус высококлассной творческой студии со стабильным коммерческим успехом.