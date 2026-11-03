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Control Resonant 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.3 471 оценка

Выручка Remedy увеличилась более чем втрое благодаря рекордному старту Control Resonant

Gruz_ Gruz_

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2026 года. Этот отчетный период стал знаковым для компании благодаря релизу Control Resonant, который состоялся 24 сентября и продемонстрировал феноменальные результаты.

На фоне успешного релиза квартальная выручка Remedy взлетела на 226%, составив 39,6 миллиона евро. В общей сложности за первые девять месяцев 2026 года (с января по сентябрь) компания заработала 62,9 миллиона евро, что на 48,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Главным драйвером роста стал коммерческий успех новинки: Control Resonant разошлась тиражом более одного миллиона копий всего за три недели. Игра официально признана самым быстрораспродаваемым проектом в истории студии. При этом текущие результаты учитывают только цифровые продажи, так как дисковые издания вышли 15 октября и попадут в следующий отчет.

Генеральный директор Remedy Жан-Шарль Годешон назвал этот релиз «определяющей вехой для компании». В будущем студия планирует развивать франшизы CONTROL и Alan Wake, полностью перейдя на самоиздание. Руководство подчеркнуло свое стремление закрепить за Remedy статус высококлассной творческой студии со стабильным коммерческим успехом.

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