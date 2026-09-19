Журналисты и разработчики осудили систему оценок Metacritic и издание ComicBook за негативную оценку Control Resonant

Рецензия издания ComicBook с оценкой 40/100 на новый экшен-RPG Control Resonant от Remedy Entertainment стала единственным полностью негативным отзывом среди десятков публикаций и спровоцировала активную дискуссию о справедливости системы оценок Metacritic. Игра, выходящая 24 сентября, сейчас держит 84 балла на Metacritic на основе примерно 60 рецензий, 93% из которых положительные.

Автор рецензии Майкл Лери назвал ближний бой "ошеломляюще пустым, безжалостно повторяющимся и плохо сбалансированным", а сюжет - "довольно однообразным с незаслуженным финалом". По его мнению, сиквел "предает саму идею того, что значит быть игрой Remedy".

Разработчик игр и креативный директор проектов A.I.L.A и Otherside Tapes отметил, что одна такая низкая оценка сильно тянет вниз общий балл, и для компенсации требуется сразу несколько высоких. Он подчеркнул ответственность рецензента перед разработчиками и аудиторией, напомнив, что тот же ComicBook раньше ставил 100 баллов Resident Evil 3 Remake.

Именно об этом я и говорил вчера, когда поднимал тему обзоров и личного вкуса. Средняя оценка игры составила 80, а автор поставил 40. И знаете, к чему это приводит? Оценка, настолько ниже средней, значительно снижает общий рейтинг игры, и для компенсации всего одной такой оценки требуется НЕСКОЛЬКО высоких оценок. И именно здесь вступает в игру тот момент, который я пытался поднять вчера: написание обзора влечет за собой огромную ответственность. Не только перед командой, которая потратила годы на разработку игры, но, прежде всего, перед публикой, которая использует этот анализ в качестве ориентира.

Журналист Forbes Пол Тасси, сам пишущий рецензии и следящий за Metacritic, согласился: система дает слишком большой вес отдельным изданиям.

Один-два издания, которые сильно недолюбливают игру, или даже просто используют другую шкалу оценок, могут срезать несколько пунктов у финального балла. Это просто нездоровая система, и я понимаю, почему она может злить как игроков, так и разработчиков.

Мнения разделились: часть игроков и журналистов защищает право критика на субъективное мнение, другие требуют большей ответственности за низкие оценки, которые влияют на восприятие игры и иногда даже на бонусы разработчиков. Многие предпочитают OpenCritic, где кроме среднего балла показывается процент рекомендаций в духе Rotten Tomatoes - сейчас у Control Resonant около 84-85% положительных отзывов.

Споры вокруг одной низкой оценки в очередной раз подняли вопрос: насколько справедлива система чистых средних баллов Metacritic в эпоху, когда отдельные рецензии могут заметно влиять на итоговую цифру.