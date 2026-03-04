Журналисты опубликовали превью и новые кадры игрового процесса Control Resonant

VGC и другие СМИ недавно посетили презентацию Control Resonant и опубликовали свои превью. Видео демонстрирует боевую систему игры в действии, когда главный герой Дилан Фейден сражается с врагами.

В Control Resonant игроки будут управлять Диланом, братом главного героя из первой игры. Действие Control Resonant происходит на Манхэттене.

Remedy Entertainment описывает Манхэттен в игре как «обширный, незнакомый мир, где вторгшаяся космическая сила перестраивает окружающую среду, оскверняет законы природы и искажает гравитацию, превращая реальность в геофизический кошмар».