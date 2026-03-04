ЧАТ ИГРЫ
Control Resonant 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица
6.8 175 оценок

Журналисты опубликовали превью и новые кадры игрового процесса Control Resonant

monk70 monk70

VGC и другие СМИ недавно посетили презентацию Control Resonant и опубликовали свои превью. Видео демонстрирует боевую систему игры в действии, когда главный герой Дилан Фейден сражается с врагами.

В Control Resonant игроки будут управлять Диланом, братом главного героя из первой игры. Действие Control Resonant происходит на Манхэттене.

Remedy Entertainment описывает Манхэттен в игре как «обширный, незнакомый мир, где вторгшаяся космическая сила перестраивает окружающую среду, оскверняет законы природы и искажает гравитацию, превращая реальность в геофизический кошмар».

Комментарии:  6
Лидер Мур

норм, только это уже другая игра

Danny Lamb

Пока что выглядит непродающе. Удивляет, что авторы старательно пытаются игнорировать катсцены и героев в презентациях игры. Может, после последних сокращений в Remedy, бюджетов на это уже не хватило.

Давайте мы будем рассказывать про прокачку! Любителям слэшеров должно понравиться. Наверное. Но это не точно.

DmitriyKats
Пока что выглядит непродающе. Удивляет, что авторы старательно пытаются игнорировать катсцены и героев в презентациях игры.

Эм, а зачем показывать катсцены, которые можно посмотреть в самой игре? Люди хотят увидеть геймплей как раз.

Actiоn

игровой процесс контрол2:

WerGC

не впечатляет

DmitriyKats

Кому как.