"Звучит не как игра AAA-класса" - игроки считают Control Resonant второсортной

Хотя демонстрация геймплея Control Resonant на последнем State of Play впечатлила своей графикой и способностями Дилана Фейдена, которые напоминают культовую Prototype, не обошлось без недостатков.

Вместо того чтобы сосредоточиться на зрелищном разрушении окружающей среды, некоторые представители сообщества внимательнее присмотрелись к тексту. Диалоги были названы претенциозными и банальными, а интернет полнится сравнениями с типичными блокбастерами, которые полагаются на безопасные кинематографические клише в ущерб уникальной атмосфере, которой славится Remedy.

Главным моментом стал короткий диалог между Диланом и одним из NPC. Когда Дилан спрашивает об обновлениях, он получает уклончивый ответ: «Ты узнаешь, когда услышишь. Просто постарайся выжить, ладно?». Для геймеров, чувствительных к так называемым «шуткам в стиле Marvel» (лёгкие, несколько банальные шутки), это звучит слишком просто для создателей таких мрачных и амбициозных работ, как Alan Wake 2. Критика тем более сильна, что совпала с популярным мемом «Большой бюджетный Марио», который высмеивает шаблонность современных AAA-игр, где персонажи постоянно разговаривают друг с другом, объясняя очевидные вещи.

Интересно, что голоса недовольства не остались незамеченными в самом Эспоо. Томас Пуха, директор по коммуникациям Remedy, лично присоединился к обсуждению в социальных сетях, попросив фанатов указать конкретные причины своего раздражения. Разработчики, кажется, несколько удивлены масштабом реакции всего на несколько строк текста, но их активность демонстрирует, что обратная связь от сообщества для них важна. Для студии, которая строит свой бренд на выдающемся повествовании, обвинения в «второсортности» — это серьёзное обвинение, которое может потребовать внесения некоторых корректировок в сценарий до запланированного на 2026 год релиза игры.

Однако стоит помнить, что это всего лишь небольшой фрагмент, вырванный из более широкого контекста. Дилан Фейден, как персонаж, раздираемый внутренними конфликтами, может вести совершенно иную диалоговую динамику, чем его сестра Джесси, а Remedy известна тем, что играет с условностями.