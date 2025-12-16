Студия Loongforce обвинила Sony в провале проекта China Hero и попытке захвата игры

Китайская студия Loongforce, работающая над кооперативным шутером Convallaria, публично заявила о серьёзных проблемах в сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment в рамках программы China Hero Project. По словам разработчиков, после смены руководства в китайском подразделении SIE в 2022 году проект фактически оказался в подвешенном состоянии.

Как утверждает Loongforce, коммуникация с издателем резко ухудшилась: решения по маркетингу, серверам и планам релиза затягивались или вовсе игнорировались. Даже после того как игра успешно прошла внутреннее бета-тестирование Sony в январе 2025 года, проект не получил никакого продвижения — не появились страницы в магазинах, не проводились тесты с игроками и не запускались рекламные активности.

Отдельно студия указывает, что Convallaria якобы исчезла из официальных материалов China Hero Project. Несмотря на участие продюсера в съёмках юбилейного ролика PlayStation China, игра в финальной версии видео не была упомянута, а объяснений этому Loongforce так и не получила.

Финансовая ситуация, по словам разработчиков, начала стремительно ухудшаться в 2025 году. Из-за задержек выплат ежемесячные убытки студии якобы превышали 230 тысяч долларов, что поставило команду на грань закрытия. При этом Loongforce утверждает, что продолжала регулярно передавать новые сборки игры и даже провела тестирование серверов в США. Общий ущерб студия оценивает более чем в 1 миллион долларов.

Также Loongforce выдвигает обвинения в возможном конфликте интересов: часть работ, по её словам, направлялась подрядчикам без конкурсных процедур, а на студию возлагались расходы, не прописанные в контракте. Кульминацией конфликта стала информация о том, что в июне 2025 года Sony якобы предложила передать контроль над разработкой «глобальной команде SIE», дав понять, что отказ может привести к отмене релиза.

Loongforce заявляет, что более года пыталась урегулировать ситуацию непублично и решила рассказать о конфликте лишь после провала всех внутренних переговоров. На момент публикации Sony Interactive Entertainment и представители China Hero Project официальных комментариев не дали.