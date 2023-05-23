Экшн-платформер Convergence A League of Legends Story вышел для ПК и консолей ©

Цифровые кузницы Double Stallion Games и высшие эшелоны Riot Forge отмечают появление Convergence A League of Legends Story на ПК и консолях PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5и Xbox Series Х |S видеороликом, полным игровых сцен.

Новое приключение, действие которого происходит в интерактивной мультивселенной League of Legends, побуждает нас взять на себя роль Экко и раскрыть истинный потенциал одного из чемпионов, наиболее любимых фанатами League of Legends.

Игровой опыт, созданный командой Double Stallion, использует стиль паркура Экко, чтобы позволить пользователям исследовать постоянно меняющиеся условия и приобретать боевые навыки и навыки контроля времени, которые потребуются для победы над врагами в Зауне.

Таким образом, новый экшн-платформер от Riot Forge фокусируется на динамичной боевой системе, чтобы побудить игроков экспериментировать с самыми оригинальными комбинациями навыков и приемов, благодаря которым они могут столкнуться с опасностями, исходящими от сражений с другими известными чемпионами League of Legends, такими как Камилла, Уорвик и Джинкс.