Платформер CONVERGENCE: A League of Legends Story выходит 23 мая ©

CONVERGENCE: A League of Legends Story выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games и GOG 23 мая, объявили издатель Riot Forge и разработчик Double Stallion Games.

В CONVERGENCE: A League of Legends Story игрокам предстоит исследовать захватывающий мир Зауна в роли Экко, молодого изобретателя, обладающего гениальным устройством для управления временем. Следуйте за путешествием Экко, любимого фанатами чемпиона League of Legends, который узнает, что способность изменять время имеет множество последствий. CONVERGENCE, разработанный Double Stallion Games, представляет собой 2D-платформер в жанре экшн с невероятным художественным стилем, который фокусируется на напряженных динамичных боях и уникальных возможностях исследования, предоставляемых способностью Экко путешествовать в пространстве и времени.