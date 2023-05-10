Стартовал предзаказ CONVERGENCE: A League of Legends Story ©

CONVERGENCE: A League of Legends Story уже доступна для предварительного заказа в цифровом виде для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch. Разработанная компанией Double Stallion, игра представляет собой двухмерный экшен, цена которого составляет $29,99.



Существует также цифровое издание Digital Deluxe Edition за $39,99, которое включает цифровой комикс, артбук и два скина. При предзаказе обеих версий в качестве бонуса можно получить золотой скин. Наконец, есть коллекционное издание за $169,99, которое включает в себя физический артбук и комикс, набор из пяти значков и 25-сантиметровую фигурку Экко.



Все это упаковано в специальную коробку коллекционного издания, однако вместо физической копии игры доступна только цифровая загрузка.

CONVERGENCE: A League of Legends Story стартует 23 мая.