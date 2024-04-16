CONVRGENCE - VR-шутер в духе "Сталкера" от российского разработчика-одиночки выйдет в раннем доступе Steam 22 апреля

CONVRGENCE — одиночный VR-шутер с элементами выживания и хоррора. Игрокам предстоит исследовать Чернокаменскую зону отчуждения вместе с верным псом: сражаться с бандитами, охотиться за таинственными артефактами и отбиваться от опасных монстров в ночное время
Автор игры опубликовал релизный трейлер постапокалиптического шутера и объявил дату выхода игры - 22 апреля 2024
Игра выйдет в раннем доступе Steam с официальной русской и английской озвучкой от некоммерческого объединения R.G. MVO
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ща опять кто-нибудь порвется и челу заблочат игру, как и Paradox of hope.
Пока выглядит так себе. Анимации NPC низкого качества. Анимации взаимодействия и перезарядки как будто в 25 фпс (хотя вроде под конец видео, получше стало, возможно косяк видеоплеера), качество локаций уровня начинающих мапперов на Source Engine.