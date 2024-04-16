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CONVRGENCE 22.04.2024
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
7.3 19 оценок

CONVRGENCE - VR-шутер в духе "Сталкера" от российского разработчика-одиночки выйдет в раннем доступе Steam 22 апреля

Алекс470
Новости

CONVRGENCE — одиночный VR-шутер с элементами выживания и хоррора. Игрокам предстоит исследовать Чернокаменскую зону отчуждения вместе с верным псом: сражаться с бандитами, охотиться за таинственными артефактами и отбиваться от опасных монстров в ночное время

Автор игры опубликовал релизный трейлер постапокалиптического шутера и объявил дату выхода игры - 22 апреля 2024

Игра выйдет в раннем доступе Steam с официальной русской и английской озвучкой от некоммерческого объединения R.G. MVO

Поддержать автора можно добавив игру в список желаемого Steam

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
GraF68ru

ща опять кто-нибудь порвется и челу заблочат игру, как и Paradox of hope.

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Алан Битаров

Пока выглядит так себе. Анимации NPC низкого качества. Анимации взаимодействия и перезарядки как будто в 25 фпс (хотя вроде под конец видео, получше стало, возможно косяк видеоплеера), качество локаций уровня начинающих мапперов на Source Engine.

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