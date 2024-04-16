CONVRGENCE - VR-шутер в духе "Сталкера" от российского разработчика-одиночки выйдет в раннем доступе Steam 22 апреля

Чернокаменск некогда был обычным городом, пока взрыв на секретном объекте не превратил его в аномальную зону, отрезанную от мира массивной стеной. Правду о случившемся скрывают, но слухи о сокровищах заманивают сюда охотников за артефактами.

Вы — один из них. Исследуйте меняющийся ландшафт, выживайте в схватках с бандитами и неведомыми существами. Раскройте тайны Чернокаменска, пока он не раскрыл вашу.

CONVRGENCE — это игра от создателей Paradox of Hope, приглашающая вас в опасное путешествие по загадочной Чернокаменской зоне отчуждения в компании верного пса.

Днём вы исследуете постапокалиптический ландшафт в поисках ценной добычи, сражаетесь с бандитами и охотитесь за мистическими артефактами. Но с наступлением сумерек охотник превращается в жертву: ночью вас подстерегают чудовища и ваши собственные кошмары.

Игра представляет собой экшен с процедурной генерацией локаций и резкой сменой геймплея от дня к ночи.