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CONVRGENCE 22.04.2024
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
7.1 22 оценки

Состоялся релиз CONVRGENCE - VR-шутера в духе "Сталкера" от российского разработчика-одиночки

CONDROS
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Игру создал российский разработчик-одиночка под ником Monkey-With-a-Bomb, вдохновляясь Escape from Tarkov. На видение сеттинга и общую атмосферу повлиял «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

Действие игры разворачивается в Чернокаменской зоне отчуждения. Игрокам предстоит вместе со своим верным псом-компаньоном сражаться с бандитами, охотиться за таинственными артефактами и собирать хабар.

В CONVRGENCE игрокам доступно более 15 часов контента, кроме того, использование процедурной генерации повышает реиграбельность. Цена игры в Steam составляет 509 рублей с учётом скидки 15%, которая действует до 6 мая.

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