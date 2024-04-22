Состоялся релиз CONVRGENCE - VR-шутера в духе "Сталкера" от российского разработчика-одиночки

Игру создал российский разработчик-одиночка под ником Monkey-With-a-Bomb, вдохновляясь Escape from Tarkov. На видение сеттинга и общую атмосферу повлиял «Пикник на обочине» братьев Стругацких.
Действие игры разворачивается в Чернокаменской зоне отчуждения. Игрокам предстоит вместе со своим верным псом-компаньоном сражаться с бандитами, охотиться за таинственными артефактами и собирать хабар.
В CONVRGENCE игрокам доступно более 15 часов контента, кроме того, использование процедурной генерации повышает реиграбельность. Цена игры в Steam составляет 509 рублей с учётом скидки 15%, которая действует до 6 мая.