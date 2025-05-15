Совсем скоро консольщики смогут потыкать в печеньку - в этом месяце на консолях выйдет Cookie Clicker

Жульен "orteil42" Тьенно, создатель знаменитого кликера про печеньки, наконец-то решил осчастливить консольных игроков. Cookie Clicker появится на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch уже в этом месяце, а если быть точнее то 22 мая. До консолей игра добирается аж через 12 лет после выхода бесплатной браузерной версии.
Консольная версия будет стоить пять долларов — ровно столько же, сколько сейчас просят за игру в Steam, куда она добралась осенью 2021-го.
Что касается самой сути игры, то она проще некуда — тыкай в печеньку, получай печеньки. Чем больше накликал, тем больше можешь потратить на всякие улучшения ферм, фабрик, шахт и даже инопланетных порталов. И все эти примочки, конечно же, нужны только для одного — чтобы печенек становилось ещё больше.
Искренне рад за консольщиков.Пусть тыкают себе на здоровье.
Могу понять тех, кто залипает в подобное на телефоне во время поездки/на парах/etc. Но в чем смысл на пк/консолях для меня загадка.
Это большая честь для них, как никак Cookie Clicker -- властелин всех кликеров. И вообще, есть в этой игре что-то дьявольское. Уж новые ачивки там периодически точно от лукавого появлялись. У меня в стим адская кухня -- 6666,6 часов
Можно ещё "покликать".. до выхода ГТА 6. ))
Новость так себе; а вот автор заголовка – моё уважение.