Cookie Cutter TBA
9 4 оценки

Геймплейный трейлер кровавой метроидвании Cookie Cutter

©
butcher69
Новости

Cookie Cutter, предстоящая нарисованная от руки и кровавая метроидвания от разработчика Subcult Joint и издателя Rogue Games, получила геймплейный трейлер.

Cookie Cutter еще не получила дату выхода, но ожидается, что она выйдет этим летом. Она будет доступна на ПК через Steam и Epic Games Store.

На странице Steam упоминается, что на эту игру повлияла японская манга.

Трейлеры
1
3
Последние посты по игре Cookie Cutter
Анонсирована "техно-поп-панк" рисованная 2D-игра в стиле метроидвания Cookie Cutter для ПК
Анонсирована "техно-поп-панк" рисованная 2D-игра в стиле метроидвания Cookie Cutter для ПК
Комментарии: 3
Ваш комментарий
BAZKIN

Выглядит классно, но гг ненрав

2
maximus388

Наконец-то, пару лет слежу за игрой. Яркая, неординарная, стильная рисовка, внешне все нравится. Надеюсь, геймплей и наполнение тоже на уровне. После неудачного старта недавнего "Бенедикта" теперь дуешь на воду.

1
Serpentrage

Норм, сразу напоминает игры с сеги, там много такого трешака веселого было в хорошем смысле =)

0