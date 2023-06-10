Геймплейный трейлер кровавой метроидвании Cookie Cutter ©

Cookie Cutter, предстоящая нарисованная от руки и кровавая метроидвания от разработчика Subcult Joint и издателя Rogue Games, получила геймплейный трейлер.

Cookie Cutter еще не получила дату выхода, но ожидается, что она выйдет этим летом. Она будет доступна на ПК через Steam и Epic Games Store.

На странице Steam упоминается, что на эту игру повлияла японская манга.