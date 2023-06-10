Геймплейный трейлер кровавой метроидвании Cookie Cutter

Cookie Cutter, предстоящая нарисованная от руки и кровавая метроидвания от разработчика Subcult Joint и издателя Rogue Games, получила геймплейный трейлер.
Cookie Cutter еще не получила дату выхода, но ожидается, что она выйдет этим летом. Она будет доступна на ПК через Steam и Epic Games Store.
На странице Steam упоминается, что на эту игру повлияла японская манга.
Выглядит классно, но гг ненрав
Наконец-то, пару лет слежу за игрой. Яркая, неординарная, стильная рисовка, внешне все нравится. Надеюсь, геймплей и наполнение тоже на уровне. После неудачного старта недавнего "Бенедикта" теперь дуешь на воду.
Норм, сразу напоминает игры с сеги, там много такого трешака веселого было в хорошем смысле =)