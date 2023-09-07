Представлен геймплейный трейлер кровавой техно-поп-панк метроидвании Cookie Cutter

Компания Rogue Games представила новый трейлер двухмерной метроидвании Cookie Cutter, разработкой которой занимается небольшая студия Subcult Joint. Отличительными особенностями проекта выступают яркая, нарисованная от руки графика и необычный сеттинг.
В центре сюжета красочной метрроидвании девушка-андроид по имени Черри. Её создателя и девушку, гениального инженера Синдзи Фаллон, похитил сумасшедший. Теперь Черри предстоит найти подругу и спасти её из рук психопата.
Cookie Cutter не имеет точной даты выхода, но "скоро" должна выйти на ПК.
Огнище)