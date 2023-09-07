Представлен геймплейный трейлер кровавой техно-поп-панк метроидвании Cookie Cutter

В Cookie Cutter вы играете за Черри, андроида с человеческой душой, созданного доктором Синдзи Фэллон, которая также является возлюбленной нашей героини. Но счастливая жизнь Черри была нарушена, когда доктор Фэллон становится жертвой похищения безумным преступником. Черри не остановится ни перед чем, чтобы спасти её.

Эта игра предлагает вам все прелести жанра метроидвания: исследуйте огромный открытый мир, разгадывайте тайны и головоломки, сражайтесь с разнообразными врагами и эпическими боссами, а также преодолевайте платформерные уровни.