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Cookie Cutter TBA
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Представлен геймплейный трейлер кровавой техно-поп-панк метроидвании Cookie Cutter

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butcher69
Новости

Компания Rogue Games представила новый трейлер двухмерной метроидвании Cookie Cutter, разработкой которой занимается небольшая студия Subcult Joint. Отличительными особенностями проекта выступают яркая, нарисованная от руки графика и необычный сеттинг.

В центре сюжета красочной метрроидвании девушка-андроид по имени Черри. Её создателя и девушку, гениального инженера Синдзи Фаллон, похитил сумасшедший. Теперь Черри предстоит найти подругу и спасти её из рук психопата.

Cookie Cutter не имеет точной даты выхода, но "скоро" должна выйти на ПК.

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