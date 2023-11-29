Рисованная 2D "Техно-поп-панк" Метроидвания Cookie Cutter выходит 14 декабря для PS5, Xbox Series и ПК

Нарисованная от руки 2D-игра Metroidvania в стиле техно-поп-панк Cookie Cutter выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 14 декабря, объявили издатель Rogue Games и разработчик Subcult Joint. Недавно анонсированы версии для PlayStation 5 и Xbox Series.

В темной и холодной лаборатории, спрятанной глубоко под поверхностью печально известной Мегаструктуры, механик Раз ищет свою пропавшую подругу доктора Синдзи Фэллон, но вместо этого находит разрушенную лабораторию и почти уничтоженного Дензела, который просыпается от спасительного сна. Ее зовут Черри.

Играйте за Черри, андроида, ожившего благодаря сочетанию высоких технологий и смертной души. Она чертовски злой панк-рок. Ее создатель и подруга – любовь всей ее жизни, доктор Синдзи Фэллон – была похищена сумасшедшим больным, и Черри намерена заставить его – и всех, кто встанет у нее на пути, – заплатить. Теперь, с небольшой помощью Раза в области механики, Черри превратится из компаньона в убийцу.

Cookie Cutter представляет собой гибридный игровой процесс, сочетающий файтинг и платформер, с очень стилизованным окружением и целями, служащими фоном для динамичных боев. На пути к победе игрок сталкивается с опасностями окружающей среды, злодеями, боссами и разворачивающейся сюжетной линией, рассказанной в последовательных областях, предназначенных для длительных игровых сессий. Используйте выдающиеся боевые навыки Черри, чтобы превратить в кровавую кашу армию врагов, разблокировать новые впечатляющие способности, получить доступ к новым регионам обширного мира, взаимодействовать с харизматичными союзниками, сражаться с эпическими боссами и многое другое в эталонной 2D-Метроидвании, вдохновленной японской мангой, фильмами Квентина Тарантино и произведениями Г.Ф. Лавкрафта.