Техно-поп-панк метроидвания Cookie Cutter: Overkill Edition вышла и на Nintendo Switch

Разработчик Subcult Joint и издатель Rogue Games опубликовали заключительный трейлер игры Cookie Cutter перед её запуском на Nintendo Switch. Это полная версия игры, включающая весь контент, добавленный с момента первоначального релиза.

Действие Cookie Cutter разворачивается в

мрачной футуристической вселенной, где корпорация INFONET когда-то обещала утопию, построенную на труде неутомимых андроидов под названием Denzels. Спустя двести лет планета разрушается, а таинственное "Красное Семя" украдено. Главная героиня — андроид по имени Черри, обнаруженная мятежным механиком Разом в скрытой лаборатории, изуродованная и едва живая. Ее создатель и любовь всей её жизни, доктор Синдзи Фэллон, был похищен, и Черри намерена отомстить всем, кто встанет на ее пути.

Игроки возьмут на себя роль крутого андроида, охваченного яростью и движимого любовью.

Чтобы спасти своего любимого создателя, Черри предстоит исследовать уникальный иллюстрированный мир научно-фантастической антиутопии и прорубать путь бензопилой через всех, кто осмелится помешать. Движимая любовью и заряженная яростью, Черри отправляется в залитый кровью путь мести, исследуя огромную Мегаструктуру и уничтожая армии INFONET в незабываемом 2D-платформере, который разрушает как штампы жанра, так и кости врагов.

Игра уже вышла, так что можно уже начать крошить врагов во имя любви.