Техно-поп-панк метроидвания Cookie Cutter: Overkill Edition вышла и на Nintendo Switch

Разработчик Subcult Joint и издатель Rogue Games опубликовали заключительный трейлер игры Cookie Cutter перед её запуском на Nintendo Switch. Это полная версия игры, включающая весь контент, добавленный с момента первоначального релиза.
Действие Cookie Cutter разворачивается в
мрачной футуристической вселенной, где корпорация INFONET когда-то обещала утопию, построенную на труде неутомимых андроидов под названием Denzels. Спустя двести лет планета разрушается, а таинственное "Красное Семя" украдено. Главная героиня — андроид по имени Черри, обнаруженная мятежным механиком Разом в скрытой лаборатории, изуродованная и едва живая. Ее создатель и любовь всей её жизни, доктор Синдзи Фэллон, был похищен, и Черри намерена отомстить всем, кто встанет на ее пути.
Игроки возьмут на себя роль крутого андроида, охваченного яростью и движимого любовью.
Чтобы спасти своего любимого создателя, Черри предстоит исследовать уникальный иллюстрированный мир научно-фантастической антиутопии и прорубать путь бензопилой через всех, кто осмелится помешать. Движимая любовью и заряженная яростью, Черри отправляется в залитый кровью путь мести, исследуя огромную Мегаструктуру и уничтожая армии INFONET в незабываемом 2D-платформере, который разрушает как штампы жанра, так и кости врагов.
Игра уже вышла, так что можно уже начать крошить врагов во имя любви.
И это "мрачная вселенная"? По меркам агуша-геймеров, что ли?
самое смешное - это то, как на пегаче 24/7 воюют анти повестночники. но воюют только там, куда их приведут блогеры со своими тупыми обзорами.
а про эту игру они знать не знают, поэтому новость в плюсах, что доказывает узкий кругозор воевателей как за повестку, так и против нее
что одни - мусор, что другие
просто в игры играйте
Русский перевод добавят?
Ещё 29 была на рутрекере