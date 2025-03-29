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Cookie Cutter 14.12.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Платформер
7.7 34 оценки

Техно-поп-панк метроидвания Cookie Cutter: Overkill Edition вышла и на Nintendo Switch

Simple Jack Simple Jack

Разработчик Subcult Joint и издатель Rogue Games опубликовали заключительный трейлер игры Cookie Cutter перед её запуском на Nintendo Switch. Это полная версия игры, включающая весь контент, добавленный с момента первоначального релиза.

Действие Cookie Cutter разворачивается в

мрачной футуристической вселенной, где корпорация INFONET когда-то обещала утопию, построенную на труде неутомимых андроидов под названием Denzels. Спустя двести лет планета разрушается, а таинственное "Красное Семя" украдено. Главная героиня — андроид по имени Черри, обнаруженная мятежным механиком Разом в скрытой лаборатории, изуродованная и едва живая. Ее создатель и любовь всей её жизни, доктор Синдзи Фэллон, был похищен, и Черри намерена отомстить всем, кто встанет на ее пути.

Игроки возьмут на себя роль крутого андроида, охваченного яростью и движимого любовью.

Чтобы спасти своего любимого создателя, Черри предстоит исследовать уникальный иллюстрированный мир научно-фантастической антиутопии и прорубать путь бензопилой через всех, кто осмелится помешать. Движимая любовью и заряженная яростью, Черри отправляется в залитый кровью путь мести, исследуя огромную Мегаструктуру и уничтожая армии INFONET в незабываемом 2D-платформере, который разрушает как штампы жанра, так и кости врагов.

Игра уже вышла, так что можно уже начать крошить врагов во имя любви.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

И это "мрачная вселенная"? По меркам агуша-геймеров, что ли?

1
PeakyUrias

самое смешное - это то, как на пегаче 24/7 воюют анти повестночники. но воюют только там, куда их приведут блогеры со своими тупыми обзорами.
а про эту игру они знать не знают, поэтому новость в плюсах, что доказывает узкий кругозор воевателей как за повестку, так и против нее
что одни - мусор, что другие
просто в игры играйте

1
Даздрасен Дыклоп

Русский перевод добавят?

-1
hpi

Ещё 29 была на рутрекере

-1