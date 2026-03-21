Анонсирован Cookie Run: New World - открытый мир во вселенной печенек

Студия Devsisters представила кинематографический трейлер новой игры - Cookie Run: New World. Проект станет масштабным шагом для всей серии и впервые предложит игрокам полноценное приключение в открытом мире.

Сюжет развернётся на просторах континента Cookie, где героям предстоит отправиться в большое путешествие на фоне возвращения таинственной тьмы. Разработчики обещают объединить различные сюжетные линии и миры прошлых частей, благодаря чему в игре появится множество знакомых персонажей.

О проекте стало известно ещё в марте 2025 года на собрании акционеров Devsisters, где он проходил под рабочим названием Project N. Официальное название - Cookie Run: New World - подтвердили 21 марта 2026 года в рамках события DevNow 2026.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine и выйдет на ПК, мобильных устройствах и консолях. Релиз запланирован на 2029 год.

Cookie Run: New World позиционируется как юбилейный проект, приуроченный к 20-летию франшизы, и станет самым амбициозным тайтлом в истории серии.