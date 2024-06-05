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Cooking Simulator 06.06.2019
Симулятор, Инди, От первого лица
7.3 47 оценок

Совсем скоро игроки Cooking Simulator смогут освоить искусство приготовления суши благодаря новому дополнению

Lunersun
Новости

Любители кулинарных симуляторов скоро смогут попробовать свои силы в приготовлении аутентичных японских блюд. Авторы Cooking Simulator анонсировали дату выхода нового DLC, посвящённого искусству создания суши.

Дополнение, релиз которого запланирован на 13 июня, перенесёт игроков в атмосферу настоящего суши-бара. В распоряжении виртуальных поваров окажется внушительный арсенал ингредиентов и кухонной утвари, с помощью которых можно будет создавать разнообразные кулинарные шедевры японской кухни.

Игроки смогут попрактиковаться в приготовлении традиционных блюд — от популярных роллов и нигири до более изысканных вариантов, таких как тамагояки (японский омлет) или креветки темпура. Выбор рецептов обещает быть действительно широким и способным впечатлить даже искушённых любителей суши.

Разработчики призывают поклонников игры начинать точить ножи и готовиться к премьере нового дополнения. Если вы давно мечтали освоить мастерство создания суши, не выходя из дома — совсем скоро у вас появится такая возможность благодаря расширению для Cooking Simulator.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
sapphire_n

Требования какие будут? 14900KS и 4090?

0
Oscilograf

а можно будет добавлять неприятным клиентам в еду "особый" соус?

-1