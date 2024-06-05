Совсем скоро игроки Cooking Simulator смогут освоить искусство приготовления суши благодаря новому дополнению

Окунитесь в мир ресторанной кухни. Используйте духовки, газовые подставки, кастрюли, сковородки, миски и тарелки, всё, что вам нужно. Приготовьте десятки натуральных ингредиентов - от овощей до рыбы, стейков и птицы - чтобы приготовить более 60 настоящих блюд.

Это ваша кухня. Вы можете делать здесь, всё что угодно. Вам даже можно ничего не готовить. Бросайте кухонные ножи, как дартс. Подожгите картонные коробки, приготовьте на них стейк, а затем потушите всё это с помощью огнетушителя. Постройте башню из горшков и лотков. Всё с реалистичной физикой.