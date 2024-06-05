Совсем скоро игроки Cooking Simulator смогут освоить искусство приготовления суши благодаря новому дополнению

Любители кулинарных симуляторов скоро смогут попробовать свои силы в приготовлении аутентичных японских блюд. Авторы Cooking Simulator анонсировали дату выхода нового DLC, посвящённого искусству создания суши.
Дополнение, релиз которого запланирован на 13 июня, перенесёт игроков в атмосферу настоящего суши-бара. В распоряжении виртуальных поваров окажется внушительный арсенал ингредиентов и кухонной утвари, с помощью которых можно будет создавать разнообразные кулинарные шедевры японской кухни.
Игроки смогут попрактиковаться в приготовлении традиционных блюд — от популярных роллов и нигири до более изысканных вариантов, таких как тамагояки (японский омлет) или креветки темпура. Выбор рецептов обещает быть действительно широким и способным впечатлить даже искушённых любителей суши.
Разработчики призывают поклонников игры начинать точить ножи и готовиться к премьере нового дополнения. Если вы давно мечтали освоить мастерство создания суши, не выходя из дома — совсем скоро у вас появится такая возможность благодаря расширению для Cooking Simulator.
Требования какие будут? 14900KS и 4090?
а можно будет добавлять неприятным клиентам в еду "особый" соус?