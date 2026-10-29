Cop Bastard уже доступна на PC - детектив Каташи расчищает Осаку 1990-х от якудза

Cop Bastard вышла на PC в Steam и GOG. Жестокий олдскульный шутер от первого лица отправляет детектива Каташи в Осаку начала 1990-х, где он расстреливает якудза, плюётся в противников и замедляет время.

Герой действует без оглядки на закон: бандиты стреляют при виде полицейского, а Каташи открывает огонь уже по подозрению. Кампания вдохновлена боевиками 1990-х и строится на непрерывных перестрелках в коридорах.

В игре нет прокачки, перков и головоломок — только оружие, волны врагов и стремительный экшен в духе классических FPS.

Cop Bastard уже доступна на PC в Steam и GOG.