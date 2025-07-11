Как организовать футбольный праздник: необычный симулятор Copa City выходит весной 2026

Студия Triple Espresso объявила дату выхода необычного футбольного проекта Copa City — игра выйдет 26 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Вместе с анонсом стартовала и кампания на Kickstarter, цель которой — не сбор средств на разработку, а расширение игры.

Несмотря на то, что Copa City уже полностью профинансирована и находится в активной разработке, создатели хотят привлечь сообщество к созданию дополнительного контента: новых функций, механик и клубных особенностей. Разработчики отмечают, что игроки получат возможность влиять на развитие игры — от предложений по внутриигровым системам до культурных элементов, связанных с любимыми клубами.

В свежем трейлере показаны яркие сцены из жизни города, охваченного атмосферой предматчевого дня. Но Copa City — это не симулятор футбола в привычном смысле. Здесь не нужно забивать голы — задача игроков совершенно иная: организовать праздник для тысяч болельщиков.

Вы станете координатором всего, что происходит вокруг большого матча:

создадите фан-зоны,

украсите улицы,

наладите транспорт,

отрегулируете потоки болельщиков,

настроите логистику, фудкорты и маркетинг стадиона.

И всё это — в атмосфере напряжения, азарта и шумного веселья. Это не просто менеджмент — это управление футбольным хаосом в самом сердце города.

Среди лицензированных клубов уже заявлены «Боруссия» (Дортмунд), «Бавария» (Мюнхен) и «Фламенго», а другие будут раскрыты позже.

Triple Espresso называет Copa City «любовным письмом» фанатской культуре, урбанистике и эмоциям, которые несет каждый матч. Теперь они приглашают игроков присоединиться к созданию этой уникальной игры.