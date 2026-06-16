Состоялся релиз футбольной экономической стратегии Copa City

Состоялся официальный релиз футбольного симулятора и экономической стратегии Copa City от независимой студии Triple Espresso. Игра, в которой пользователям предстоит взять на себя роль организатора масштабных спортивных мероприятий, стала доступна на ПК, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

В отличие от традиционных спортивных менеджеров, игровой процесс Copa City сосредоточен на том, что происходит за пределами футбольного поля. Игроку необходимо управлять городскими пространствами, настраивать инфраструктуру, координировать логистику и обеспечивать безопасность в течение 14-дневного подготовительного цикла перед началом матча. Успех прохождения оценивается по уровню готовности города и спортивной арены к прибытию болельщиков.

Экономическая система проекта задействует 3 ключевых ресурса: финансовый бюджет, квалифицированных специалистов и волонтеров. Сами болельщики в игре разделены на 3 демографические группы: обычные любители футбола, ультрас и семьи. Каждая категория имеет свои приоритеты и требования к проживанию, питанию, безопасности и развлечениям. Присутствие фанатов визуально меняет районы города, окрашивая элементы окружения в клубные цвета. Ультрас могут оказывать динамическое влияние на обстановку, например, устраивая рейды за флагами соперников, что временно улучшает показатели района, но создает дополнительные риски для безопасности.

Разработчики получили официальные лицензии от известных мировых клубов, среди которых Арсенал, Бавария, Боруссия Дортмунд, Фламенго, Олимпик Марсель и Бешикташ. Игровые сценарии разворачиваются в 3 детализированных городах: Варшаве на стадионе PGE Narodowy, Берлине на Olympiastadion и Рио-де-Жанейро на арене Maracana. Проект предлагает сюжетную кампанию под названием Путь к признанию, режим одиночных матчей для соревнования с другими пользователями и специальные испытания с уникальными условиями для победы.

Игра полностью поддерживает контроллеры DualSense и Xbox, а также оптимизирована для работы на портативной консоли Steam Deck. Для ПК-версии в цифровом магазине Steam установлена базовая цена 2600 рублей, при этом до 30 июня 2026 года действует скидка 10%, благодаря которой проект можно приобрести за 2340 рублей. Интерфейс и субтитры в игре переведены на 12 языков, включая русский.