Автор Escape from Tarkov раскрыл новые детали Fragmentary Order и объяснил, зачем ему второй проект

Создатель Escape from Tarkov Никита Буянов дал большое интервью IGN, в котором подробнее рассказал о своем новом проекте Fragmentary Order и объяснил, почему решил заняться еще одной игрой параллельно с Tarkov.

По словам Буянова, после более чем десяти лет работы над Escape from Tarkov он захотел заняться чем-то новым и воплотить давнюю мечту — создать реалистичный научно-фантастический мир.

Разработчик подчеркнул, что Fragmentary Order — это не просто «Тарков в космосе». Его цель — построить целую вселенную с упором на правдоподобное будущее, сложную социальную систему, тактический геймплей и глубокое погружение.

При этом Буянов отметил, что новая игра будет даже сложнее и жестче, чем Тарков.

«Она будет более комплексной, более суровой и более болезненной, но и награда будет выше», — заявил он.

Сейчас над проектом трудятся около 130 человек в отдельной студии Rant Gaming. Разработка идет уже два года: команда почти закончила базовые механики, первую локацию и уже работает над второй.

Буянов также заявил, что хочет не просто повторить успех Таркова, а снова попытаться изменить жанр — так же, как это произошло с extraction-шутерами. По его словам, первые материалы по игре покажут уже в этом году.