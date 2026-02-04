COR3 от Battlestate Games - это не "Escape from Tarkov в космосе", утверждает Никита Буянов

В минувшее воскресенье был представлен первый трейлер загадочного проекта под названием COR3, к которому причастен Никита Буянов. Многие сразу начали сравнивать игру с «Escape from Tarkov в космосе» из-за некоторых визуальных сходств и пасхалок в коротком трейлере, опубликованном командой проекта.

Сегодня Никита Буянов лично опроверг эти слухи в социальных сетях, заявив, что COR3 никак не связан с Escape from Tarkov.

«Хотя что-то может выглядеть похоже, на самом деле это совершенно отдельный проект», — подчеркнул он.

Буянов также отметил, что Escape from Tarkov не заброшен. Игра продолжает получать обновления и готовится к расширению с первым крупным DLC под названием Жизнь дикого. Кроме того, планируется сотрудничество между Escape from Tarkov и пародийной игрой Escape from Duckov, что добавит новый контент для фанатов.

Такой шаг подтверждает, что COR3 — это самостоятельная научно-фантастическая игра, разрабатываемая после нескольких лет работы над проектом, а Escape from Tarkov остаётся приоритетом для студии.