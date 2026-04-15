Fragmentary Order может выйти раньше - разработка выходит на завершающий этап

Вокруг новой игры Никиты Буянова Fragmentary Order появляется всё больше признаков скорого релиза. Проект, над которым работают уже около двух лет, постепенно выходит на финальную стадию разработки.

Одним из ключевых сигналов стала заявленная поддержка DLSS 4.5 — такие технологии обычно внедряются ближе к завершению производства. Параллельно команда готовит полноценный геймплейный трейлер, который должен показать игру в действии.

Разработчикам также помогает команда Unreal Engine, что говорит о серьёзной работе над оптимизацией и технической частью проекта.

При этом сам Буянов подчёркивает, что Fragmentary Order не стоит считать классическим экстракшен-шутером. Несмотря на схожие элементы, игра предложит другой формат и собственные идеи.

Ранее сообщалось, что тестирование может стартовать к концу года, однако текущая активность вокруг проекта намекает на то, что первые показы и, возможно, запуск могут состояться раньше ожидаемого.