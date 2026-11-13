Fragmentary Order не станет "Escape from Tarkov 2": Никита Буянов объяснил, как связаны две игры

Никита Буянов рассказал, чем Fragmentary Order будет отличаться от Escape from Tarkov и какую роль сыграет в общей игровой вселенной. По словам разработчика, оба проекта связаны общей временной линией, однако новая игра охватит гораздо более масштабные события — от отдельных конфликтов на Земле до противостояний между корпорациями и фракциями по всей Солнечной системе.

В интервью Insider Gaming Буянов объяснил, что Fragmentary Order нельзя считать прямым продолжением Escape from Tarkov. Если последняя сосредоточена на локальном конфликте, то новый проект расскажет гораздо более масштабную историю, в которой участвуют десятки миллиардов жителей Солнечной системы.

«Fragmentary Order — это своего рода сага, нечто гораздо более масштабное. Здесь речь идёт обо всей Солнечной системе, о различных силах и фракциях. Это не история только о Земле, а гораздо более эпическое повествование. Tarkov был лишь одной подсказкой, одной деталью большой головоломки», — объяснил Буянов.

Связь между играми будет прослеживаться через отдельных персонажей и организации. По словам разработчика, некоторые корпорации и люди из Fragmentary Order связаны с компаниями и персонажами из временной линии Escape from Tarkov. Партнёры Буянова из Rant Gaming также заинтересованы в объединении двух игровых вселенных. Более того, разработчик не исключает, что издавать Fragmentary Order будет Battlestate Games.

При этом Буянов подчеркнул, что создание новой игры не означает отказа от Escape from Tarkov. Он намерен развивать оба проекта параллельно, хотя продвижение двух игр одновременно оказывается непростой задачей. Сам разработчик с юмором отнёсся к прозвищу «космический Tarkov», которым пользователи уже окрестили Fragmentary Order, отметив, что такое сравнение помогает привлечь внимание аудитории, но не отражает всей сути проекта.

По масштабу Fragmentary Order заметно превосходит предыдущую работу Буянова. Разработчики придерживаются принципа «если ты это видишь, значит, можешь туда добраться», создавая большие игровые пространства. На данный момент команда тестировала карты с участием 45–50 игроков. Буянов также признал, что производство нового проекта обходится значительно дороже, чем разработка Escape from Tarkov.

Возможность опробовать Fragmentary Order появится уже в декабре: игра перейдёт в тестовую стадию, а программа Prime Batch позволит получить доступ к тестовым сборкам. Примерно в тот же период в Escape from Tarkov должен стартовать второй PvP-сезон.