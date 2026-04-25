Художник Call of Duty присоединился к новому проекту автора Escape from Tarkov

Студия Rant Gaming раскрыла новую деталь о шутере Fragmentary Order — за визуальный стиль игры отвечает Аарон Бек, ранее работавший над серией Call of Duty. Он занимает позицию ведущего концепт-художника и уже более полутора лет участвует в разработке проекта.

Fragmentary Order — новая игра Никиты Буянова, известного по Escape from Tarkov. Хотя сам проект не относится к жанру extraction-шутеров, интерес к нему во многом подогревается именно связью с автором одного из главных представителей этого направления.

Аарон Бек хорошо известен по работе над такими играми, как Call of Duty: Infinite Warfare, Modern Warfare и Modern Warfare II. В его портфолио также есть участие в Black Ops III и обновлении Warzone 2.0. До игровой индустрии он сотрудничал с Weta Workshop, где был задействован в проектах вроде «Аватара» и «Безумного Макса».

Судя по первым материалам, фирменный стиль художника уже заметен: в игре активно используются механизированные костюмы, техника и элементы футуристического вооружения. Разработчики обещают в ближайшее время показать больше концептов.

Интересно, что фанаты уже нашли возможную отсылку к художнику внутри самой игры — в ARG-материалах упоминается персонаж по имени сержант Бек. Многие считают, что это не случайное совпадение, а своего рода пасхалка от команды.