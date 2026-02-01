"Космический Тарков": Battlestate Games показала атмосферный тизер нового шутера COR3

Совсем недавно разработчики популярного экстракшен-шутера Escape from Tarkov дразнили фанатов анонсом своего следующего проекта, публикуя загадочные шифры и ссылки на сторонний сайт. Об этих странных тизерах от Никиты Буянова мы писали в нашей прошлой новости. Сегодня авторы наконец приоткрыли завесу тайны, опубликовав первый ролик, демонстрирующий мрачную эстетику игры.
Свежий тизер проекта, который фигурирует под названием COR3, подтверждает радикальную смену сеттинга. Battlestate Games переносит свое фирменное внимание к деталям в далекий космос.
Судя по опубликованному ролику, действие игры происходит в научно-фантастическом будущем. Согласно информации с сайта, около 200 лет назад человечество оказалось на грани вымирания, но было спасено некой организацией «Core», которая объединила выживших из разных стран под своим началом.
В видео демонстрируется привычная для фанатов BSG реалистичная графика. Особое внимание уделено проработанной анимации тяжелой техники. Камера показывает панораму от поверхности опустошенной планеты до открытого космоса, заполненного обломками (космическим мусором) и станциями-колониями.
Не обошлось и без специфического черного юмора. В одной из сцен в невесомости проплывает труп в скафандре, показывающий средний палец — жест, который фанаты Таркова наверняка оценят.
Пока неизвестно, будет ли COR3 прямым наследником геймплейных механик Escape from Tarkov, но атмосфера "космического постапокалипсиса" ощущается уже сейчас. На официальном сайте проекта открыта регистрация на рассылку новостей, но других деталей пока нет.
Crysis
Не прошло и полугода с крайне кривого релиза Таркова, оценки игры едва вылезил в "Смешанные", ни одна реальная проблема не была решена, зато какие планы на 2026 год анонсировали с кучей контента!
А по итогу на Тарков Никите уже похрен, навешал лапши на уши, сейчас последние сливки снимут и бросят игру. Ну как же, у его теперь новая "революционная игра".
Кто после этого хоть слово в защиту Таркова и Никиты скажет может смело прмиерять бейджик "Поедатель фекалий".
Отлёт из Тарков Прайм
на Татуин?
С высокой вероятностью игра будет называться Fragmentary Order. COR3 это шифр проекта
Ждём новости когда там версия 1.0 появится.
Мля, его тоже 10 лет будут пилить?
20 лет. Проект же крупный ))
Ну, это уже другое дело)))
"Реалистичная графика как в Тапкове" ахаазаа
Очередное поделие от пельменя , которое будет в раннем доступе 10+ лет )
Готовить 128гб ОЗУ?
Нужно отобрать у толстого юнити, а то он надоел клепать на нем ежегодно треш игры.