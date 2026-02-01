"Космический Тарков": Battlestate Games показала атмосферный тизер нового шутера COR3

Совсем недавно разработчики популярного экстракшен-шутера Escape from Tarkov дразнили фанатов анонсом своего следующего проекта, публикуя загадочные шифры и ссылки на сторонний сайт. Об этих странных тизерах от Никиты Буянова мы писали в нашей прошлой новости. Сегодня авторы наконец приоткрыли завесу тайны, опубликовав первый ролик, демонстрирующий мрачную эстетику игры.

Свежий тизер проекта, который фигурирует под названием COR3, подтверждает радикальную смену сеттинга. Battlestate Games переносит свое фирменное внимание к деталям в далекий космос.

Судя по опубликованному ролику, действие игры происходит в научно-фантастическом будущем. Согласно информации с сайта, около 200 лет назад человечество оказалось на грани вымирания, но было спасено некой организацией «Core», которая объединила выживших из разных стран под своим началом.

В видео демонстрируется привычная для фанатов BSG реалистичная графика. Особое внимание уделено проработанной анимации тяжелой техники. Камера показывает панораму от поверхности опустошенной планеты до открытого космоса, заполненного обломками (космическим мусором) и станциями-колониями.

Не обошлось и без специфического черного юмора. В одной из сцен в невесомости проплывает труп в скафандре, показывающий средний палец — жест, который фанаты Таркова наверняка оценят.

Пока неизвестно, будет ли COR3 прямым наследником геймплейных механик Escape from Tarkov, но атмосфера "космического постапокалипсиса" ощущается уже сейчас. На официальном сайте проекта открыта регистрация на рассылку новостей, но других деталей пока нет.