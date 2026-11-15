Никита Буянов хочет вернуть игроков в Тарков спустя 200 лет: Fragmentary Order может показать разрушенный город будущего

Escape from Tarkov и Fragmentary Order, новая игра Никиты Буянова, действительно связаны между собой. Эту информацию руководитель Battlestate Games подтвердил в эксклюзивном интервью Insider Gaming. Однако теперь стали известны дополнительные подробности, которые могут особенно заинтересовать поклонников оригинального шутера. По словам Буянова, в Fragmentary Order игроки потенциально смогут вернуться в знакомые локации Escape from Tarkov, но уже спустя более чем 200 лет после событий оригинальной игры.

Во время беседы с журналистом Грантом Тейлором-Хиллом Буянов рассказал, что действие Fragmentary Order разворачивается более чем через два столетия после событий Escape from Tarkov. При этом проект, разрабатываемый отдельной студией Rant Gaming, не является прямым продолжением оригинальной игры, хотя обе истории происходят в одной вселенной. Более того, между фракциями двух проектов будут существовать определённые связи и отсылки.

Разговор также затронул возможность посещения Земли в Fragmentary Order. До настоящего момента разработчики демонстрировали исключительно Марс, однако Буянов намерен создать значительно более масштабную научно-фантастическую вселенную, которая станет основой всей истории FragO.

Думаю, одна из вещей, которые я хочу реализовать в Fragmentary Order… Одной из локаций станет Земля, а также Тарков — давно забытый и разрушенный,

— рассказал Буянов.

Впрочем, пока это лишь идея, а не окончательное обещание разработчика. Тем не менее возможность увидеть знакомый город в совершенно другом состоянии открывает немало интересных перспектив для будущей игры.

Журналист Insider Gaming предположил, что разработчики могли бы объединить знакомые карты Escape from Tarkov в единый открытый постапокалиптический мир, воссоздав их на движке Unreal Engine, который используется в Fragmentary Order. На это Буянов ответил довольно уклончиво:

Да, это безумие… Безумие.

Независимо от того, будет ли реализована подобная концепция, связь Escape from Tarkov и Fragmentary Order уже подтверждена. Буянов также упомянул возможность появления различных намёков и пасхалок, отсылающих к оригинальному шутеру.

В завершение разговора журналист пошутил, что в новой игре можно было бы встретить пра-пра-правнука Штурмана — одного из известных боссов Escape from Tarkov. Примечательно, что Буянов не стал отвергать даже такую возможность.

Таким образом, Fragmentary Order может не только расширить знакомую вселенную, но и показать последствия событий Escape from Tarkov спустя несколько столетий. Однако появление разрушенного Таркова и переработанных карт оригинальной игры пока остаётся лишь возможным направлением разработки, а не официально подтверждённой особенностью проекта.