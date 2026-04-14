Никита Буянов объяснил, что ждёт Escape from Tarkov после анонса Fragmentary Order

Глава Battlestate Games Никита Буянов прокомментировал появление своего нового проекта Fragmentary Order, который недавно представила студия Rant Gaming. После анонса у части сообщества возникли опасения, что разработчик может переключиться на новую игру и оставить Escape from Tarkov без прежнего внимания.

По словам Буянова, такие опасения беспочвенны. Он подчеркнул, что работа над Fragmentary Order ведётся отдельной студией, которую он создал специально для этого проекта. При этом развитие Escape from Tarkov продолжается в обычном режиме вместе с командой Battlestate Games.

Разработчик отметил, что давно мечтал создать полноценную научно-фантастическую вселенную. Идея подобной игры, по его словам, существовала у него много лет, а новый проект должен предложить свежий взгляд на жанр и добавить новые механики — так же, как это когда-то произошло с Тарковом.

При этом Буянов также уточнил, что Fragmentary Order не связан с разработкой Escape from Tarkov и не влияет на график работы над шутером. Проект создаётся другой командой и является самостоятельным направлением.

После презентации многие игроки сравнили Fragmentary Order с космической версией Таркова и даже прозвали игру «Starkov». Однако Буянов заявил, что новинка не является классическим extraction-шутером, несмотря на сходство некоторых элементов.