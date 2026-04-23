Новый шутер автора Escape from Tarkov может получить поддержку DLSS 5

Создатель Escape from Tarkov Никита Буянов рассказал о возможном использовании технологии DLSS 5 в своем новом проекте — шутере Fragmentary Order. По его словам, команда готова рассмотреть внедрение технологии, если она будет достаточно готова к моменту разработки.

В интервью GamesBeat разработчик отметил, что студия Rant Gaming Studios внимательно следит за развитием DLSS нового поколения. Если технология окажется доступной и стабильной, разработчики постараются интегрировать её в игру.

При этом Буянов подчеркнул, что пока рано говорить о полном использовании всех возможностей DLSS 5. По его мнению, технология только появилась в публичном поле и ещё требует серьёзной доработки.

Разработчика больше интересуют не только улучшения качества изображения, но и дополнительные функции, которые может предложить новая версия DLSS. Однако окончательное решение будет принято позже, когда станет понятно, насколько зрелой окажется технология.

Fragmentary Order — это новый extraction-шутер, который создаётся отдельной командой Буянова. Ранее он также заявил, что игра будет значительно более хардкорной по сравнению с другими проектами жанра и предложит игрокам максимально сложный и требовательный опыт.