ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fragmentary Order TBA
Шутер, От первого лица, Научная фантастика
5.4 34 оценки

Новый шутер автора Escape from Tarkov может получить поддержку DLSS 5

IKarasik IKarasik

Создатель Escape from Tarkov Никита Буянов рассказал о возможном использовании технологии DLSS 5 в своем новом проекте — шутере Fragmentary Order. По его словам, команда готова рассмотреть внедрение технологии, если она будет достаточно готова к моменту разработки.

В интервью GamesBeat разработчик отметил, что студия Rant Gaming Studios внимательно следит за развитием DLSS нового поколения. Если технология окажется доступной и стабильной, разработчики постараются интегрировать её в игру.

При этом Буянов подчеркнул, что пока рано говорить о полном использовании всех возможностей DLSS 5. По его мнению, технология только появилась в публичном поле и ещё требует серьёзной доработки.

Разработчика больше интересуют не только улучшения качества изображения, но и дополнительные функции, которые может предложить новая версия DLSS. Однако окончательное решение будет принято позже, когда станет понятно, насколько зрелой окажется технология.

Fragmentary Order — это новый extraction-шутер, который создаётся отдельной командой Буянова. Ранее он также заявил, что игра будет значительно более хардкорной по сравнению с другими проектами жанра и предложит игрокам максимально сложный и требовательный опыт.

22
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Берегите тапки

Не ну разработка игр дорожает.

8
Neko-Acheron

А там и графику можно не делать вовсе )))

5
askazanov

Они там хоть игру то доделали?)))

3
17665
Да куда уж сложнее то.

Заставят вручную ноги персонажа переставлять, как в Octodad?

От создателей сразу двух Тарковых.
Конкуренция с самими собой - дорога вникуда.

2
Александр Гоголев

Как же стильно выглядит арт, прям Кодзимовщиной пахнет. Ждем ждем.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ