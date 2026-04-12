Представлен первый трейлер научно-фантастического шутера Fragmentary Order от создателя Escape from Tarkov

Разработчики из студии Rant Gaming совместно с командой Cor3 официально представили новую игру Fragmentary Order — масштабный научно-фантастический многопользовательский шутер, над которым работает глава Battlestate Games Никита Буянов. Анонс сопровождался семиминутным CGI-трейлером, впервые раскрывающим атмосферу и основные идеи проекта.

События игры разворачиваются в 2251 году. По сюжету, два века назад человечество оказалось на грани полного уничтожения, но загадочная организация под названием «Ядро» сумела объединить правительства мира и предотвратить катастрофу. Благодаря этому человечество не только выжило, но и смогло преодолеть голод, войны и начать активное освоение Солнечной системы.

Со временем влияние Ядра превратило мировую систему управления в корпоративную структуру, где ключевые процессы контролируются технологической и экономической сетью CORIE. Однако спустя столетия абсолютная власть организации начала ослабевать, что привело к появлению новых альянсов и росту напряженности между различными силами. В итоге конфликты вернулись, но уже в виде организованной и прибыльной индустрии.

Игрокам в Fragmentary Order предстоит взять на себя роль так называемой «Реплицированной Сущности». Управляя операциями из защищённого бункера, они будут дистанционно отправлять на задания клонов-солдат, выполняя контракты, добывая ресурсы и пытаясь выжить в опасных зонах по всей Солнечной системе.

Геймплейная структура проекта напоминает формат экстракционных шутеров. Игрокам предстоит проникать в зоны конфликта, выполнять задания, собирать ценные ресурсы, использовать технику и искать способы безопасно покинуть поле боя. Важную роль будут играть реалистичная модель оружия, сложная система повреждений, масштабные карты, расширенная мобильность персонажей и глубокая кастомизация снаряжения.

Особое внимание разработчики уделяют экономике и взаимодействию с фракциями. Игрокам предстоит выстраивать отношения с корпорациями, развивать собственную инфраструктуру и использовать высокотехнологичное оборудование для повышения эффективности миссий.

Интересной особенностью проекта станет необычная система доступа к ранним версиям игры. Получить возможность попробовать Fragmentary Order можно будет через ARG-кампанию на сайте COR3. Участникам предложат изучать скрытые элементы системы, добывать ресурсы, повышать репутацию и продвигаться по рангам — эти действия, по задумке авторов, будут влиять на формирование будущей игровой меты.

Идея управления клонами-солдатами дистанционно уже встречалась в научной фантастике, однако для хардкорных экстракционных шутеров подобная концепция используется впервые. Благодаря сочетанию научно-фантастического сеттинга, тактической симуляции и элементов выживания разработчики рассчитывают предложить новый взгляд на жанр.