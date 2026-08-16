Создатель Escape from Tarkov назвал игру "тренировкой" перед своим новым хардкорным шутером

Глава Battlestate Games и основатель студии Rant Gaming Никита Буянов заявил, что Escape from Tarkov была лишь подготовкой перед его следующим масштабным проектом — Fragmentary Order.

Разработчик продолжает делиться подробностями нового научно-фантастического шутера и недавно сделал громкое заявление в социальных сетях. По словам Буянова, почти десять лет работы над Тарковым были для него своеобразной тренировкой перед созданием игры нового уровня.

«Fragmentary Order — это то, что я называю испытанием следующего уровня. Всё, что было раньше, все эти годы — это была подготовка», — написал разработчик.

Под словами «всё, что было раньше» Буянов подразумевает в первую очередь Escape from Tarkov — один из самых известных и хардкорных extraction-шутеров последних лет. Игра находилась в разработке почти десятилетие и только недавно достигла версии 1.0, но продолжает получать обновления.

При этом Fragmentary Order станет совершенно другим проектом. В отличие от Таркова, новая игра будет построена вокруг научной фантастики, сложного мира и более масштабной концепции. Разработчики описывают её как максимально реалистичный хардкорный шутер с элементами extraction-жанра.

События игры развернутся в недалёком будущем, где игрокам предстоит исследовать разрушенные территории, сталкиваться с различными фракциями и раскрывать историю мира. Концепция проекта также включает идею дистанционного управления персонажем в опасных и заброшенных локациях.

Буянов ранее отмечал, что Fragmentary Order станет самым амбициозным проектом в его карьере. Теперь разработчик прямо заявляет, что опыт создания Escape from Tarkov был лишь фундаментом для новой игры, которая должна вывести его идеи на совершенно другой уровень.