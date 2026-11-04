Создатели Escape from Tarkov показали геймплей научно-фантастического шутера Fragmentary Order и открыли предзаказы

Студия Rant Gaming Studios под руководством создателя Escape from Tarkov Никиты Буянова опубликовала дебютный 14-минутный геймплейный трейлер тактического шутера Fragmentary Order. Ролик записан на движке игры и раскрывает особенности боевой системы в сеттинге реалистичной научной фантастики.

События игры разворачиваются в 2251 году в Солнечной системе, где ведение войн перешло на внешний корпоративный подряд. Бойцы управляют дистанционными биомеханическими клонами «RepEnts». Потеря тела в бою рассматривается как сугубо экономический фактор. Философия Fragmentary Order строится на постулате «смерть — это производственные расходы, риск — инвестиция, а боевые действия — трудовая повинность».

Разработчики сделают основную ставку на реализм, который у них хорошо получается. В шутере отсутствуют сверхъестественные элементы вроде рентгеновского зрения через стены. Активация электромагнитных сканеров раскрывает собственную тепловую и радиоэлектронную сигнатуру игрока перед противниками. При этом, слаженные группы до 4 игроков должны тщательно планировать операции на просторных локациях с привлечением наземной техники, тяжелых дронов и защитных комплексов.

Никита Буянов подчеркнул, что команда ориентируется на многолетний жизненный цикл тайтла:

Мы создаем не просто череду матчей, а мир, который будет существовать долгие годы. Точно так же, как в Escape from Tarkov по-прежнему интересно играть спустя десять лет, мы хотим, чтобы Fragmentary Order оставалась столь же глубокой и увлекательной через десятилетие.

Вместе с презентацией разработчики открыли прием заявок в закрытую программу тестирования «Prime Batch» стоимостью от $44.99 до $79.99, которая гарантирует участие в закрытых альфа-тестах под NDA в конце 2026 года и доступ к закрытому сообществу с разработчиками.

Напомним, ранее первый геймплей Fragmentary Order окрестили «космическим Тарковым» от Никиты Буянова.

Сейчас в штате Rant Gaming Studios трудится свыше 150 специалистов по всему миру, а в планах руководства значится расширение команды до 500 человек.