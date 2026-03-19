Таинственный проект COR3 снова заинтриговал игроков странным тизером и мрачным слоганом

Научно-фантастический проект COR3, который в сообществе уже окрестили «космической версией Escape from Tarkov», получил новый загадочный тизер. Однако, как и раньше, он лишь усилил интерес, не раскрывая сути происходящего.

На опубликованном изображении показано жутковатое гуманоидное существо с кибернетическими модификациями и полностью чёрными глазами. Оно будто выходит из пространственного разлома и нависает над фигурой вооружённого человека, едва различимой на переднем плане. Внизу добавлен лаконичный, но интригующий слоган — Future is Set («Будущее предрешено»).

Информации о проекте по-прежнему крайне мало. Единственным более-менее значимым материалом остаётся февральский трейлер, где зрителям показали разрушенные марсианские ландшафты, обломки космических кораблей и космонавтов, дрейфующих в невесомости. Тогда же появилось и альтернативное название — Blue Mars, которое может оказаться как рабочим, так и финальным.

Проект часто связывают с Никита Буянов, однако официального подтверждения его участия нет. Учитывая, что разработчик по-прежнему активно занят развитием Escape from Tarkov, его вовлечённость в COR3 остаётся под вопросом.

Дополнительную интригу создаёт ARG-кампания, в рамках которой игроки пытаются по крупицам восстановить сюжет и понять природу происходящего. Тем не менее, часть сообщества уже высказывает недовольство — по их мнению, раскрытие проекта затянулось, а конкретики по-прежнему слишком мало.