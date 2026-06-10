В сети появились первые внутриигровые кадры Fragmentary Order от Никиты Буянова

Глава Battlestate Games и создатель Escape from Tarkov Никита Буянов поделился новыми подробностями о Fragmentary Order — масштабном научно-фантастическом шутере, который разрабатывается его новой студией Rant Gaming.

По словам Буянова, проект не является «Тарковом в космосе». Игра сохранит хардкорную направленность и PvPvE-формат, однако предложит значительно более крупный масштаб. Размер карт будет примерно в пять раз больше привычных локаций Escape from Tarkov, а на одной карте смогут одновременно находиться до 40–50 игроков вместе с NPC и дронами.

События развернутся в будущем на частично терраформированном Марсе и других локациях Солнечной системы, включая Землю, Венеру и космические станции. Игрокам предстоит исследовать огромные территории, добывать ресурсы и выполнять различные задачи, используя клонов-оперативников.

В отличие от Escape from Tarkov, проект будет делать больший упор на выживание и свободу действий. Разработчики обещают транспорт, несколько игровых режимов, элементы песочницы и возможность проводить в одной сессии по несколько часов без обязательной эвакуации.

Создатели также показали первые кадры на Unreal Engine. Буянов подчеркнул, что команда уделяет особое внимание техническому состоянию игры и не хочет повторять проблемы, с которыми столкнулся Escape from Tarkov на старте. Сроки начала тестирования пока не раскрываются, но разработка уже продвигается к первой полноценной играбельной версии.