Coral Island покинет ранний доступ в середине ноября ©

Разработчик Stairway Games и издатель Humble Games объявили о том, что симулятор фермы на тропическом острове Coral Island 14 ноября официально покинет стадию раннего доступа и выйдет в версии 1.0 на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Это значительное событие для игры, которая находилась в раннем доступе с октября 2022 года. Наконец, разработчики готовятся к полноценному запуску, учитывая все ценные отзывы, полученные игрой в ходе раннего доступа.

Coral Island предлагает игрокам новый взгляд на жанр симулятора фермы. В этой игре игрокам предстоит оставить позади жизнь в большом городе и начать все заново, превратив заросшую землю в пышный и живой пейзаж мечты. Игрокам предстоит построить ферму своей мечты, ухаживая за посевами, воспитывая животных и налаживая связи с окружающим миром природы.

Одной из главных особенностей Coral Island является то, что сюжетная линия меняется с каждым сезоном. Игроки могут проводить дни, исследуя остров, или найти в городе того самого человека, с которым можно построить совместную жизнь. Они также могут участвовать в восстановлении кораллового рифа, добывать драгоценные камни в пещере и участвовать в общественных проектах, чтобы оживить город.