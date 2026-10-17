Coral Island получит крупное обновление и выйдет на Nintendo Switch 2 этой зимой

Разработчики из Stairway Games представили новый трейлер Coral Island, посвященный предстоящему обновлению 1.4 под названием Kids Grow-Up и выходу игры на Nintendo Switch 2. Обе новинки запланированы на зиму 2026 года.

Coral Island — красочный симулятор фермерской жизни, в котором игроки могут развивать собственное хозяйство на тропическом острове, выращивать урожай, ухаживать за животными, знакомиться с местными жителями и создавать семью.

Главной особенностью обновления Kids Grow-Up станет дальнейшее развитие семейной жизни. Как следует из названия, дети персонажей смогут взрослеть, что позволит расширить возможности взаимодействия с семьей и сделает жизнь на острове более разнообразной.

Одновременно с обновлением состоится релиз Coral Island на Nintendo Switch 2. Новый трейлер знакомит с особенностями версии для консоли Nintendo и напоминает об основных возможностях игры — от обустройства фермы до общения с многочисленными обитателями острова.