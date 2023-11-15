Красочная фермерская ролевая игра Coral Island покинула ранний доступ

Если вам нравятся игры в стиле Stardew Valley или My Time at Portia, то вы наверняка будете рады узнать, что вышла полная версия Coral Island. В этой красочной и очаровательной постановке нет недостатка в развлечениях для любителей выращивать собственную ферму, взаимодействовать с NPC или заводить с ними романтические отношения.

Coral Island вышла из раннего доступа и официально дебютировала в полной версии. В игре вы создаете персонажа и оказываетесь на острове, расположенном на коралловом рифе, а одним из основных принципов игры является ведение хозяйства. Кроме того, можно заняться дайвингом, чтобы восстановить коралловый риф, или посетить шахту, где игрока ждут не только многочисленные опасности, но и награды.

Очень важной частью игрового процесса является взаимодействие с NPC, которым можно дарить подарки, становясь, таким образом, более близким другом. В Coral Island доступно 28 NPC, с которыми можно вступить в более близкие отношения, т.е. познакомиться и, в конце концов, создать отношения.

У студии Stairway Games, ответственной за выпуск игры, есть повод для радости, ведь сразу после релиза в нее одновременно играли до 10 887 человек, а на момент написания этого текста число игроков превышает 6 425. Кроме того, на Steam игра может похвастаться до 91% положительных отзывов (93% за последние 30 дней), что, несомненно, является отличным результатом.

Coral Island доступна на ПК, а также на консолях PS5 и XSX/S. Игра не имеет перевода на русский язык и её нельзя купить в России, но игра также доступна по программе Game Pass.