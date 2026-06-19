Симулятор фермы Coral Island получил масштабное обновление 1.3 Ocean & Kisses с подводными свадьбами и системой ревности

Студия Stairway Games выпустила масштабное обновление 1.3 для своего тропического симулятора фермы Coral Island. Патч под названием Ocean & Kisses уже доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а вместе с его релизом разработчики представили новый трейлер, посвящённый ключевым нововведениям.

Судя по списку изменений, авторы сделали основной акцент на развитии социальных механик, романтических отношений и расширении контента, связанного с подводным королевством русалок. При этом обновление также включает большое количество улучшений качества жизни и исправлений, которые сообщество просило добавить с момента выхода игры.

Одним из главных новшеств стала переработка романтической системы. Теперь игроки могут строить отношения с Агунгом и Райной, которые официально пополнили список персонажей для романа. В игре появилась механика ревности, а одинокие жители острова смогут самостоятельно приглашать героя на свидания после достижения определённого уровня отношений.

Семейная жизнь также стала более разнообразной. Игроки получили возможность праздновать годовщины свадеб, открывая уникальные диалоги, подарки и бонусы. Кроме того, разработчики добавили подводные свадебные церемонии для жителей морского королевства и новую сцену, посвящённую рождению второго ребёнка.

Заметно расширился и подводный контент. В королевстве русалок теперь проходит Фестиваль Солнца с эксклюзивными товарами, новыми событиями и коллекционными предметами. Авторы добавили дополнительные сюжетные сцены, диалоги и рецепты, связанные с жизнью под водой, а также новые ресурсы для крафта.

Не остался без внимания и кооперативный режим. В Coral Island появились совместные анимации объятий и поцелуев между игроками, а также механика отдыха, позволяющая одному участнику восстанавливать выносливость, пока остальные продолжают заниматься своими делами на сервере.

Среди других важных нововведений — ручные сохранения в одиночной игре, автоматические сохранения при переходах между локациями, новые аквариумы и инсектарии для дома, а также переработанная система развития города до ранга A и S.

Дополняют обновление сотни исправлений и технических улучшений. Разработчики устранили ряд проблем на PlayStation 5, улучшили управление с геймпада и добавили новые сезонные визуальные эффекты, благодаря которым игровой мир стал выглядеть ещё живее.

С выходом Ocean & Kisses Coral Island делает очередной шаг от просто уютного фермерского симулятора к полноценной социальной песочнице, где отношения между персонажами и развитие собственного сообщества становятся не менее важными, чем выращивание урожая или исследование острова.