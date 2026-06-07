Авторы кооперативного хоррора CORDURA представили первый геймплейный трейлер

Независимая студия Garage51 поделилась важным достижением: их амбициозный психологический хоррор CORDURA стал частью престижной летней презентации Future Games Show: Summer Showcase 2026. В честь этого события разработчики опубликовали дебютный трейлер с демонстрацией реального игрового процесса.

Ключевые особенности геймплея из трейлера

Разработчики без прикрас показали суровую реальность погружения в абсолютную тьму викторианского лабиринта:

Кооперативные экспедиции на 4 игроков: Выживание полностью зависит от слаженности действий группы.

Выживание полностью зависит от слаженности действий группы. Слуховая паранойя и мимики: Трейлер раскрыл одну из самых жутких механик игры. Местные монстры способны записывать и имитировать голоса погибших товарищей, а также принимать облик реальных членов команды, чтобы заманивать выживших в ловушки.

Трейлер раскрыл одну из самых жутких механик игры. Местные монстры способны записывать и имитировать голоса погибших товарищей, а также принимать облик реальных членов команды, чтобы заманивать выживших в ловушки. Шумное бурение: Сбор главного ресурса - таинственных «Ночных Роз». Требует использования буровых установок. Процесс создает оглушительный грохот и сильную вибрацию, которые мгновенно привлекают всех тварей из темноты.

Сбор главного ресурса - таинственных «Ночных Роз». Требует использования буровых установок. Процесс создает оглушительный грохот и сильную вибрацию, которые мгновенно привлекают всех тварей из темноты. Премиальный визуал: Студия выжала максимум из объемного освещения и детализации графики. Авторский художественный стиль и игра теней призваны сделать так, чтобы лабиринт ощущался живым, зловещим организмом.

Благодарность игрокам

Разработчики признались, что вложили в проект бесчисленное количество бессонных ночей, и поблагодарили сообщество за колоссальную поддержку. За последние дни игра бьет внутренние рекорды студии по темпам добавления в списки желаемого.

Чтобы поддержать независимую команду и помочь им справиться с алгоритмами Steam, авторы призвали всех неравнодушных игроков активно добавлять CORDURA в свой список желаемого.