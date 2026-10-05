Первое тестирование кооперативного хоррора CORDURA начнется 13 октября

Тестирование пройдет в два этапа. Первый этап стартует 13 октября с доступом для участников сообщества игры в Discord.

Второй этап пройдет в открытом доступе в Steam, и начнется 2 ноября.

Каждый этап продлится одну неделю.

Разработчики отмечают, что даты могут измениться в зависимости от хода разработки и сроков одобрения со стороны Steam.

CORDURA — это психологический хоррор с кооперативным онлайн-режимом для четырех игроков, где рассудок — ваш самый дефицитный ресурс. Пока один игрок координирует действия команды, остальные исследуют постоянно меняющиеся процедурно генерируемые лабиринты в викторианском стиле. Стоит вам утратить рассудок, как ночь начнет имитировать членов вашей команды, подпитывая вашу паранойю.