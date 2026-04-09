ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Core Diggers TBA
1 2 оценки

Копай глубже: кооперативный sci-fi Core Diggers готовится к релизу в Steam

butcher69 butcher69

Инди-студия Gap Zero Games объявила о выходе Core Diggers в Steam — страница проекта уже доступна, однако сама игра пока не вышла.

Core Diggers — это кооперативное приключение до шести игроков, где предстоит исследовать инопланетную планету, добывать редкие ресурсы и находить загадочные артефакты. По мере продвижения игроки смогут продавать добычу и улучшать инструменты, открывая новые возможности.

Проект делает ставку на командную работу, исследование глубин и постепенное развитие. Полноценный релиз Core Diggers запланирован на третий квартал 2026 года.

Анонсы Трейлеры
5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий